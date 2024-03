Geekmall, negozio di e-commerce sul quale è possibile trovare tutta la migliore tecnologia a prezzi scontatissimi, ha lanciato i Super Saldi di Marzo, una serie di offerte flash che permettono di risparmiare anche il 60% del valore originario di listino.

Alla base della campagna promozionale (disponibile a questo link) troviamo la possibilità di accedere a sconti fissi sul livello di spesa effettivamente raggiunto, coloro che spenderanno tra 100 – 199 euro potranno applicare il coupon SSMarzo100 e ricevere uno sconto di 10 euro, spendendo tra 201 – 299 euro il codice diventa SSMarzo200 per uno sconto di 15 euro, tra 301 – 399 euro il codice da inserire è SSMarzo300 e lo sconto è di 20 euro, per una spesa superiore ai 500 euro lo sconto è di 30 euro con il codice SSMarzo500, per finire con la spesa del valore superiore ai 700 euro, per la quale è previsto lo sconto di 40 euro con il codice SSMarzo700 (gli sconti non sono cumulabili e sono validi fino al 28 marzo).

Geekmall, alcuni sconti

Dopo avervi raccontato nell’insieme la campagna promozionale, proviamo a conoscere da vicino alcuni prodotti in promozione: