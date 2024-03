Siamo arrivati alla seconda metà del mese e il colosso americano Microsoft si sta preparando per stupire come sempre i suoi utenti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha rivelato in veste ufficiale tutti i videogiochi inclusi gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa seconda metà di marzo 2024.

Microsoft annuncia i giochi inclusi per gli abbonati a Xbox Game Pass

In queste ultime ore il colosso americano Microsoft ha annunciato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass per questa seconda metà di marzo 2024. In particolare, questa volta l’azienda ha rivelato ben 9 nuovi videogiochi a cui gli utenti abbonati potranno accedere senza costi extra.

Anche questi videogiochi saranno disponibili per diverse piattaforme, tra cui PC, Cloud e Console. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi di questi videogiochi.

Xbox Game Pass – i videogiochi inclusi per gli abbonati al servizio per la seconda metà del mese

• The Quarry (su Cloud e Console) – a partire dal 20 marzo

• Evil West (su Cloud, Console e PC) – a partire dal 21 marzo

• Terra Invicta (PC) – a partire dal 26 marzo

• Diablo IV (su Console e PC) – a partire dal 28 marzo

• Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (su Cloud, Console e PC) – a partire dal 28 marzo

• Open Roads (su Cloud, Console e PC) – a partire dal 28 marzo

• Ark: Survival Ascended (su Cloud, PC, Xbox Series X|S) – a partire dal 1 aprile

• F1 23 (Cloud) EA Play – a partire dal 2 aprile

• Superhot: Mind Control Delete (su Cloud, Console e PC) – a partire dal 2 aprile

Insomma, anche questa volta si tratta di una scorpacciata di videogiochi che renderà gli utenti super felici. Ricordiamo comunque che il colosso americano Microsoft svela molto spesso svariate promozioni e nuovi videogiochi inclusi gratuitamente per tutti i suoi abbonati al servizio Xbox Game Pass.