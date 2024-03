Samsung Securities ha pubblicato una roadmap dettagliata delle future innovazioni di Apple, fornendo un’analisi approfondita sugli annunci di nuovi prodotti e le funzionalità innovative previste dall’azienda di Cupertino.

Anticipazioni esclusive

La pianificazione prende avvio dal 2023 e rivela significativi aggiornamenti come l’aumento della RAM a 8GB per l’iPhone 15 Pro e miglioramenti nel comparto fotografico, incluso uno zoom periscopico 5x per l’iPhone 15 Pro Max, insieme all’adozione del titanio come materiale costruttivo. Pur essendo informazioni attualmente datate, queste anticipazioni contribuiscono a conferire credibilità alle previsioni riguardanti i futuri lanci di prodotti Apple.

L’attenzione si concentra quindi sul presente, con il lancio del Vision Pro, caratterizzato da un doppio chipset M2/R1, display microLED e fotocamere dotate di tracciamento dello sguardo. Samsung Securities fornisce inoltre anticipazioni per il 2024, tra cui l’introduzione probabile di iPad (probabilmente Pro) con display OLED da 11 e 13 pollici e l’implementazione di fotocamere periscopiche 5x su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Curiosamente, non viene menzionato l’iPhone 16 standard, lasciando intendere possibili aggiornamenti limitati per questo modello.

Proseguendo fino al 2025, l’attenzione si sposta sull’iPhone SE 4 con un display OLED da 6,1 pollici e una fotocamera da 48MP, accompagnati da significativi miglioramenti delle specifiche tecniche. Inoltre, si prospettano ulteriori aggiornamenti come l’introduzione di un iPhone pieghevole nel 2026, caratterizzato da schermi da 6 e 8 pollici, suggerendo un design a libro anziché a conchiglia.

La roadmap di Apple

La roadmap include anche l’introduzione di nuovi prodotti, come visori XR più accessibili, modelli OLED per iPad Air e iPad mini e i primi MacBook OLED, presumibilmente nella gamma Pro. Inoltre, si anticipa l’adozione da parte di Apple della DRAM LLW di Samsung e l’integrazione di sensori a infrarossi nei pannelli.

Particolarmente interessante è la previsione riguardante il visore AR di Apple con display microOLED o microLED da 1,4 pollici, previsto per il 2027, insieme al lancio di un iPad pieghevole da 20 pollici. Resta da vedere come queste anticipazioni si tradurranno nei futuri prodotti effettivi e come influenzeranno il panorama tecnologico globale.