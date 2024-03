OFFERTA Amazon: Laptop ultra sottile HP in SCONTO eccezionale

I nostri pc, per noi lavoratori moderni, sono la causa del nostro ma di schiena. L’ideale sarebbe possedere un dispositivo che ci dia sì prestazioni eccellenti, ma che sia anche trasportabile facilmente. Il Laptop ultra sottile HP 15s-fq5072nl potrebbe essere l’alternativa che cercavi a quel mattone che definisci computer. Grazie ad un eccezionale sconto, è attualmente disponibile su Amazon a soli 679,99 euro, dandoti la fantasmagorica opportunità di risparmiare ed avere un laptop grandioso pronto all’uso a casa tua.

Il laptop HP 15s-fq5072nl è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Plus, ottimizzato per una vasta gamma di applicazioni, tra cui suite Microsoft, strumenti creativi, client di lavoro e tanto altro ancora. In questo modo avrai la possibilità di utilizzare il notebook per diversi scopi, dal semplice svago con maratone di Bridgerton su Netflix al lavoro su progetti creativi.

Dettagli del laptop HP: non perdere l’offerta!

Il laptop vanta un processore Intel Core i7-1255U, che offre prestazioni elevate con una velocità fino a 4,7 GHz tramite la tecnologia Intel Turbo Boost. Con 12 MB di cache L3, 10 core e 12 thread, è in grado di gestire senza sforzo le applicazioni più impegnative. La memoria è di 16GB di RAM DDR4, integrata e non espandibile, permettendo un uso reattivo anche con il multitasking più intensivo. L’SSD PCI Express NVMe M.2 da 512GB, poi, assicura un‘avvio istantaneo e tempi di caricamento rapidi per tutte le tue applicazioni e file.

Il display da 15,6 pollici dona una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p, con un design Micro-Edge che massimizza lo spazio sullo schermo. L’antiriflesso e la luminosità di 250 Nits assicurano una visione chiara e confortevole in qualsiasi ambiente, mentre il volume colore del 45% NTSC permette una riproduzione vivida e accurata. La tastiera del laptop full size con tastierino numerico e retroilluminazione garantisce illuminazione anche in condizioni di luminosità scarsa. Realizzata con plastica riciclata, la essa regala una digitazione comoda, silenziosa e lineare.

L’autonomia della batteria, inoltre, è ideale per chi lavora in mobilità. Grazie alla ricarica rapida HP Fast Charge, è possibile caricare circa il 50% della batteria in soli 45 minuti. Il laptop HP 15s-fq5072nl ti saprà dare quel che cerchi. Non cincischiare, clicca il link prima indicato e completa il tuo acquisto prima che sia troppo tardi.