Bridgerton, la terza stagione potrebbe arrivare a momenti

La terza stagione di “Bridgerton”, la popolare serie romantica in costume prodotta da Netflix, è pronta a fare il suo debutto con una novità nell’ordine di uscita degli episodi: la prima parte sarà disponibile dal 16 maggio 2024 e la seconda dal 13 giugno dello stesso anno. Ambientata nelle affascinanti location di Londra, questa stagione promette di catturare nuovamente l’attenzione del pubblico con i suoi otto episodi ricchi di intrighi, passioni e colpi di scena.

Bridgerton 3: allarme SPOILER!

La narrazione riprende la storia di Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan, che dopo aver affrontato un duro colpo morale a causa dei commenti denigratori di Colin Bridgerton, da lei segretamente amato, decide che è giunto il momento di cercare marito. Penelope aspira a un compagno che le consenta di mantenere la sua indipendenza e seguire la doppia vita come Lady Whistledown, lontana dalle imposizioni della madre e delle sorelle. Tuttavia, la sua bassa autostima rende ogni tentativo di accasarsi un fallimento.

Con il ritorno di Colin, interpretato da Luke Newton, Penelope si trova a fronteggiare nuove dinamiche. Colin, dopo aver modificato il suo aspetto e mantenuto la sua proverbiale sfacciataggine, si accorge che Penelope era l’unica ad apprezzarlo genuinamente, ma ora lei lo tratta con distacco. Deciso a riconquistare l’amicizia perduta, Colin si offre di aiutare Penelope nella ricerca di un marito, ma le sue lezioni si rivelano fin troppo efficaci, generando in lui sentimenti inaspettati. La trama si complica ulteriormente con l’allontanamento tra Eloise e Penelope, rendendo sempre più arduo per quest’ultima mantenere segreta la sua identità di Lady Whistledown.

Il cast della terza stagione vede il ritorno di volti noti come Claudia Jesse (Eloise Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), e Adjoa Andoh (Lady Danbury), insieme a nuovi ingressi come Sam Phillips nel ruolo di Lord Debling, un nuovo pretendente per Penelope.

Un evento speciale organizzato da Netflix e Shondaland ha offerto ai fan anticipazioni e momenti preferiti dalla serie di romanzi di Julia Quinn, su cui la serie è basata. Tra le rivelazioni, la terza stagione includerà scene iconiche desiderate dai fan, come il momento in cui Penelope fascia la mano di Colin.