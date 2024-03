Da qualche giorno il noto colosso DAZN ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti una promozione decisamente notevole. Grazie alla nuova promo, infatti, gli ex clienti selezionati potranno ritornare attivando l’abbonamento mensile al piano DAZN Standard ad un prezzo super scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN, nuova promo con il piano DAZN Standard ad un prezzo super

Per alcuni ex clienti del colosso DAZN ora sarà più facile riattivare l’abbonamento con questa nuova promo. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta rendendo disponibile in questi giorni una nuova promo che permette ad alcuni ex clienti selezionati di tornare attivando ad un prezzo scontato il piano mensile a DAZN Standard.

In particolare, una volta tornati gli ex clienti potranno pagare l’abbonamento mensile a questo piano ad un prezzo scontato di soli 19,99 euro. Con la nuova promo, questo prezzo rimarrà scontato per i primi tre mesi. Dopo di che, gli utenti torneranno a pagare il costo normale di quel piano in abbonamento. Come spesso accade, si tratta di una promo limitata nel tempo, ma non è da escludere che DAZN possa decidere di prorogarla .

Ricordiamo che l’azienda sta avvisando gli ex clienti fortunati tramite una campagna via e-mail. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato da DAZN.

“Abbiamo un’offerta imperdibile per te: il nostro piano DAZN STANDARD Mensile a soli 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi (Dopo i primi 3 mesi al prezzo scontato di 19,99 euro al mese, il piano DAZN STANDARD si rinnova mensilmente al prezzo in vigore in quel momento, attualmente 40,99 euro). Goditi, ad un prezzo eccezionale, la flessibilità del piano mensile: possibilità di disdetta con soli 30 giorni di preavviso e senza dover restituire gli sconti fruiti. Attiva l’offerta ora: emozionati con tutte le partite di SERIE A TIM e con i playoff di basket in Serie A ed Eurolega. Non perdere le fasi finali di Liga spagnola, UEFA Europa League e Conference League. E ancora, scopri i canali Eurosport con il ciclismo e tifa il nostro Sinner al Roland Garros.”