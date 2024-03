Le recenti dinamiche di vendita nel mercato degli smartphone si stanno rivelando particolarmente preoccupanti per Samsung. Proprio quando sembrava che Samsung avesse consolidato la sua leadership nel mercato degli smartphone, emergono dati di vendita che indicano una svolta: l’iPhone di Apple sta guadagnando terreno, anche in mercati tradizionalmente dominati da Samsung.

La serie iPhone 15 ha registrato un aumento delle vendite del 41,9% nel primo mese dal suo lancio rispetto al modello precedente, dimostrando un’attrattiva sempre maggiore per un numero crescente di utenti, un fattore che Samsung non può più ignorare.

Apple continua a primeggiare nel settore delle vendite

Questo andamento è una cattiva notizia per Samsung, che si trova ora superata da Apple persino nei mercati che un tempo considerava solidamente suoi. Per lungo tempo, Samsung ha goduto di una fedeltà quasi incondizionata dei consumatori nella sua patria, raggiungendo in alcuni periodi fino al 66% di quota di mercato degli smartphone in Corea del Sud. Nell’ultimo anno, invece, si è assistito a un cambio di rotta drammatico, con l’iPhone che ha guadagnato terreno sia a livello globale che nel mercato asiatico.

Secondo l’ultimo rapporto della International Data Corporation (IDC), Apple ha venduto 8 milioni di unità in più rispetto a Samsung nel 2023, conquistando il 20,1% della quota di mercato globale. Questi dati sono inequivocabili nel mostrare un cambio di posizione, con Samsung ora che detiene solo il 19,4% della quota di mercato.

Quali sono i motivi di questo cambiamento? Da un lato, c’è da considerare che il mercato Android sta affrontando una concorrenza sempre più agguerrita, con marchi come Huawei, Google Pixel e Xiaomi che offrono alternative valide ai dispositivi Samsung a prezzi molto competitivi. D’altra parte, Apple sta colmando il divario che una volta la separava da Android, adottando caratteristiche a lungo richieste dagli utenti (come la porta di ricarica USB-C).

Il duello tra Samsung e Apple nel mercato degli smartphone è più acceso che mai, con la svolta a favore di Apple che sta mandando segnali di allerta nell’intero settore tech. Con entrambi i giganti che continuano a innovare e ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei consumatori, il futuro di questa competizione rimane incerto ma estremamente avvincente.