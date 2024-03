WhatsApp: nuova barra di ricerca per un migliore utilizzo dell'app

Per semplificare l’uso e la ricerca nelle chat, con la nuova versione in arrivo di WhatsApp, si potranno (forse) fissare fino a tre messaggi per conversazione. Questa novità è destinata alla gestione delle chat importanti, consentendo agli utenti di tenere sotto controllo più informazioni cruciali. Presto potrebbe atterrare anche la possibilità di taggare i contatti presenti nella rubrica all’interno dello stato. Ciò significa che si potrebbero menzionare specifici account nei propri stati, consentendo loro di essere notificati dell’aggiornamento (praticamente come funziona su Instagram). L’opzione potrebbe rendere gli stati più interattivi e coinvolgenti, consentendo agli utenti di condividere informazioni e far sì che gli interessati non se li perdano.