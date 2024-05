Come sappiamo nelle ultime settimane si parla continuamente di ChatGPT e del nuovo progetto del lancio di un nuovo motore di ricerca supportato dall’intelligenza artificiale. Appena qualche giorno fa si stava ipotizzando un possibile lancio proprio in questi giorni, prima del Google I/O 2024. Un evidente segno di sfida nei confronti di quello che sarebbe stato il principale competitor del nuovo progetto di ChatGPT. Le cose però potrebbero essere diverse dal previsto.

La notizia era stata annunciato da Reuters, ma sembra aver preso un abbaglio e Sam Altman è intervenuto in prima persona per smentire quanto dichiarato e chiarire come stanno effettivamente le cose.

Niente motore di ricerca per ChatGPT

Il post di Sam Altman è arrivato su X. Il CEO di OpenAI ha annunciato l’arrivo di un livestreaming prevista per oggi il 13 maggio alle ore 19:00 italiane. Inoltre, Altman ha dichiarato che durante il keynote non è previsto né il nuovo GPT–5 né un nuovo motore di ricerca. È però ugualmente previsto, secondo quanto dichiarato, l’arrivo di novità interessanti. Altman, infatti, afferma che sono sicuri che saranno molto apprezzate dagli utenti.

Dunque, non è ancora arrivato il momento del motore di ricerca supportato da ChatGPT, ma allora quali sono le novità annunciate se anche GPT-5 non è prossimo al suo lancio? Al momento non è facile ipotizzare cosa abbia in mente OpenAI. Anche alcune grandi testate, tra cui The Verge, navigano nel buio. Addirittura, anche alcuni leak affidabili, come il citato Reuters, sembrano essere sbagliati.

Una possibilità è che OpenAI intenda svelare alcune nuove funzionalità per ChatGPT e per le altre AI consumer di proprietà dell’azienda. Un evento che avviene ormai periodicamente da più di un anno. Un’ulteriore opzione potrebbe essere un possibile lancio di OpenAI nel mercato hardware. L’azienda potrebbe magari lanciare un nuovo dispositivo simile all’assistente personale Rabbit R1.

È importante sottolineare che le dichiarazioni di Sam Altman non eliminano definitivamente l’arrivo di un motore di ricerca di ChatGPT. Ciò che è certo è che il progetto non è vicino al suo rilascio.