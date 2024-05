La WindTre GO Unlimited Digital è l’offerta che più sta attirando l’attenzione degli utenti Iliad e MVNO interessati a passare a un altro operatore. La tariffa è tra le più convenienti del momento e spicca per la quantità illimitata di Giga di traffico dati prevista ogni mese.

WindTre ne rivolge l’attivazione soltanto ai clienti selezionati ma propone comunque delle ottime opzioni a tutti gli utenti intenzionati ad attivare una nuova linea o trasferire il numero da altri gestori. In questo caso, accedendo al sito ufficiale http://www.windtre.it o recandosi in uno dei punti vendita abilitati gli interessati potranno conoscere tutte le offerte attualmente in listino e scoprire come richiederle.

WindTre tenta i clienti Iliad e MVNO con l’offerta GO Unlimited Digital!

I clienti Iliad, LycaMobile, PosteMobile, Fastweb e CoopVoce possono ottenere l’offerta WindTre GO Unlimited Digital a soli 10,99 euro al mese per ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile. WindTre permetterà di ottenere l’offerta con addebito su credito residuo ma sarà necessario ricaricare la SIM prima del rinnovo per evitare la sospensione dei servizi.

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata online, accedendo alla sezione “passa a WindTre” e selezionando il proprio operatore di provenienza. Il gestore indicherà tutte le opzioni disponibili e tra queste l’offerta con Giga senza limiti. L’acquisto della nuova SIM non necessiterà di alcuna spesa ma sarà richiesto un costo iniziale di 20,98 euro, di cui 9,99 euro per l’attivazione e 10,99 euro per il primo rinnovo della tariffa.

Il costo di rinnovo include anche alcuni servizi utili, come la segreteria telefonica, il servizio SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato. I servizi a sovrapprezzo, invece, saranno automaticamente disattivati dal gestore, che permetterà comunque di procedere con l’attivazione accedendo alle impostazioni dell’app. Quest’ultima potrà essere installata gratuitamente e utilizzata per ricaricare la SIM, conoscere eventuali promozioni extra e monitorare le proprie spese.