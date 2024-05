TIM, queste 3 offerte Power hanno tutto: si arriva a 300 GB

Ogni provider che prova a battere l’altro, finisce per riuscirci ma per essere poi surclassato in seguito. Questa però non sembra essere la sorte che toccherà al gestore italiano per eccellenza, ovvero TIM.

Era piuttosto necessario, soprattutto alla luce della grande concorrenza che si è sviluppata nel mondo della telefonia mobile. Il gestore italiano è ritornato in auge in poco tempo grazie alle sue promozioni mobili della gamma Power, tutte disponibili anche oggi. La loro peculiarità è quella di offrire tanti contenuti e prezzi straordinari, ma anche un regalo importante da godersi.

Per chi non lo sapesse infatti sono disponibili tantissimi contenuti tra messaggi, minuti e giga con costi da pagare che vengono azzerati per un periodo ben definito.

TIM, con le nuove offerte il risparmio è assicurato: scegli le Power fino a 300 giga

Partendo proprio dalla nuovissima Special, gli utenti possono ottenere mensilmente ciò che gli occorre. Questa è probabilmente la miglior offerta attualmente in circolazione nel mondo mobile. TIM consente infatti di avere ogni mese minuti senza limiti verso chiunque con 200 messaggi disponibili e soprattutto con 300 giga in 5G. La somma da pagare è di 9,99 € mensili.

Seguono le altre due offerte della gamma Power, ovvero la Iron e la famosa Supreme Easy. La prima costa solo 6,99 € mensili ed offre minuti senza limiti con 200 SMS e 150 giga in 4G. La seconda al prezzo di 7,99 € al mese consente di avere minuti illimitati con 200 messaggi e 200 giga in 4G.

In regalo TIM offre il costo di attivazione che non verrà pagato e soprattutto il primo mese gratis. Non si pagherà nulla dunque per la prima mensilità.

Bisogna ricordare anche che queste offerte di TIM non sono disponibili se si proviene da determinati gestori. Le Special sono infatti a disposizione solo per coloro che provengono da un gestore virtuale o dal leader assoluto Iliad.