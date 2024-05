WhatsApp, nuovo aggiornamento di maggio: l'app adesso cambia

WhatsApp sta modificando diversi dei suoi canoni a cui gli utenti si sono abituati nel corso degli anni. La nota applicazione di messaggistica istantanea è diventata sempre più fondamentale anche per chi non credeva potesse esserlo. Ora come ora è davvero impossibile fare a meno di questa risorsa, la quale è infatti la migliore.

Con tutti gli aggiornamenti che sono stati riportati, sono altrettanti i cambiamenti implementati e quindi le funzionalità in più. Il pubblico è cresciuto a dismisura fino ad andare oltre i 2,5 miliardi di persone con le aziende che rincorrevano, che anche questa volta non potranno fare altro che continuare a farlo. Come si sta vociferando in questi giorni gli utenti dovranno affrontare un nuovo cambiamento che andrà in loro favore su WhatsApp. L’applicazione di messaggistica si sta preparando per distribuire globalmente un nuovo update fondamentale.

WhatsApp, l’aggiornamento in arrivo è folle: il verde assume più tonalità e la dark mode cambia

Chi ha notato le grandi novità che WhatsApp ha introdotto ultimamente, di certo ne è rimasto soddisfatto. L’applicazione è cambiata tanto sotto alcuni punti di vista, tra cui quello estetico. Dopo aver visto l’arrivo di svariate migliorie, oggi si parla dell’interfaccia, che assume nuove caratteristiche.

WhatsApp infatti continua a basarsi sul colore verde ma in diverse tonalità che vanno ad interessare più parti dell’interfaccia principale. Non ci saranno quindi altri colori, ma sempre il verde in diverse gradazioni.

L’altra grande novità che è stata apportata, riguardo la modalità oscura, anche detta dark mode. I toni scuri che la caratterizzano sono diventati molto più intensi rispetto al solito, favorendo dunque un’affaticamento minore durante le ore notturne nell’utilizzo dell’applicazione. Questo nuovo aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione per tutti e comporterà l’arrivo di diverse novità interessanti che non sono state nominate. Bisogna adesso solo attendere qualche giorno in più.