Ho. Mobile, nuove offerte in 5G fino a 250 giga al mese

Nessuno credeva che altri gestori virtuali potessero accedere alla connessione 5G invece è successo ancora. Questa volta è toccato ad uno dei migliori in assoluto, ovvero Ho. Mobile 5G.

Il famoso provider che vive sotto la rete di Vodafone è riuscito ad introdurre il nuovo standard di rete. Questo porta agli utenti diversi novità importanti, tra cui anche delle nuove offerte mobili molto interessanti. Ce ne sono almeno quattro degne di nota, le quali variano tra giga, minuti e messaggi e con prezzi diversi. Ho. Mobile rende disponibili anche velocità diverse in base alla connessione di rete scelta.

Ho. Mobile, arriva finalmente il 5G con delle nuove offerte mobili

La prima offerta che tutti stanno valutando ora è sicuramente la nuova ho. 200 GB 5G la quale al suo interno mette ogni mese chiamate illimitate verso chiunque, messaggi senza limiti ed anche 200 giga di dati in 5G con velocità altissima fino a 2 Gbps. Tutto ciò per soli 9,99 euro mensili.

Subito dopo ecco l’altra ovvero la ho. 250 GB 5G, promozione mobile che comprende al suo interno le chiamate illimitate, gli SMS senza limiti e anche 250 GB di traffico dati in 5G con velocità fino a 2 Gbps, il tutto a soli 11,99 euro al mese. Chiudendo il discorso con le altre due offerte, ecco la famosa ho. 150 GB 4G ad esempio. Questa offre al suo interno chiamate verso tutti illimitate, SMS verso tutti illimitati e 150 GB di dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps, tutto a 6,99 euro al mese. ho. 200 GB 4G, una promo con chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 200 GB di traffico dati in connessione 4G con velocità fino a 60 Mbps, il tutto a 8,99 euro mensili.

Sono disponibili anche le nuove schede virtuali eSIM, quelle che vanno semplicemente installate nello smartphone senza scheda fisica. La scelta ora sta a voi, non perdete altro tempo.