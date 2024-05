Netflix continua ad ampliare il suo catalogo con tre nuove serie TV in arrivo che vi manterranno con lo sguardo incollato allo schermo. La piattaforma tenta di accontentare tutti i suoi utenti proponendo contenuti diversi tra loro così da riscontrare le esigenze di tutti. Che siate appassionati di comicità, miti greci o romanticismo, Netflix offre contenuti adatti a qualsiasi gusto ed età. Proprio negli ultimi giorni sono arrivate sulla piattaforma streaming tre serie TV tutte da scoprire. Vediamo insieme di quali si tratta.

Netflix si arricchisce con tre nuove serie TV

La prima serie TV arrivata su Netflix è “Bodkin”, rilasciata lo scorso giovedì 9 maggio. Lo show presenta le avventure di un particolare e bizzarro gruppo di podcaster. Quest’ultimo è deciso ad indagare con costanza su una serie di sparizioni decisamente misteriose che si stanno verificando in una cittadina irlandese. Un mistero appassionante perfetto per tutti gli utenti che amano la suspence.

“Thank You, Next” a sua volta arrivata sulla piattaforma qualche giorno fa è una serie TV incentrata sulla vita sentimentale di un’avvocata. La donna, dopo la fine di una precedente relazione, sembra ora pronta a ritornare in pista con dei nuovi appuntamenti. A supportarla in questa nuova parentesi della sua vita troviamo il suo fidato gruppo di amici. Romantico ed avvincente, lo show Netflix attira l’attenzione di tutto gli inguaribili sognatori.

Infine, troviamo “Blood of Zeus” sbarcata sulla piattaforma il 10maggio. Questa serie TV è ambientata nell’universo mitologico dell’antica Grecia. Lo show, ora su Netflix, è stato ampiamente apprezzato dal pubblico e dalla critica ed ora è pronta per raccontare le nuove ed incredibili avventure dei suoi protagonisti. Un episodio dopo l’altro la serie attirerà l’attenzione del suo pubblico che resterà incollato allo schermo fino alla fine.

Le novità su Netflix non si fanno mai attendere. Dopo l’arrivo di “Asunta” la serie crime tratta da una storia vera, ora gli spettatori hanno a propria disposizione nuovi ed interessanti contenuti pronti ad intrattenerli nei loro momenti di relax.