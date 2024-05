Il monitor Samsung, in particolare il modello smart M5, rappresenta la soluzione ideale su cui gli utenti possono fare affidamento, nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto versatile, che possa fungere sia da prodotto da utilizzare collegato al computer, che da smart TV vera e propria.

Il modello indicato nell’articolo presenta una diagonale di schermo di 32 pollici, con risoluzione che può raggiungere tranquillamente i 1920 x 1080 pixel (classico FullHD, per intenderci). Ciò che lo rende speciale è la sua possibilità di collegarsi direttamente alla rete internet, per mezzo del WiFi, e quindi avere un sistema operativo che permetta l’installazione delle applicazioni di streaming più importanti, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e similari, accedendovi senza l’ausilio di un PC, e trasformando il monitor in una smart TV (controllabile tramite il telecomando incluso in confezione).

Monitor Samsung in promozione: cosa veramente poco

I monitor Samsung sono tra i più invitanti e ricercati dell’intero mercato, soprattutto per quanto riguarda il modello M5. Il motivo, oltre alla sua grande versatilità, è da cercare nel prezzo finale tutt’altro che elevato, in quanto oggi può essere facilmente acquistato dal pubblico con un esborso finale che si aggira attorno a 219 euro, sempre con la solita garanzia di 24 mesi. Premete qui per l’acquisto.

Le dimensioni sono generalmente allineate con le aspettative, raggiungendo 19,35 x 51,7 x 71,61 centimetri, con un peso di 7,66 kg. Da un punto di vista puramente estetico, il prodotto non presenta differenze particolari, rispetto ai soliti standard, è presente un grande piede centrale che sorregge l’intero monitor. Posteriormente, al contrario, possiamo trovare una buonissima dotazione di connettori, con in particolare l’interfaccia HDMI che facilita il collegamento di una sorgente esterna per facilitare la trasmissione.