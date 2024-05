Bugatti: il nuovo motore ibrido V16 avrà una potenza di 1.800 CV

Bugatti apre le porte ad un nuovo capitolo nell’innovazione automobilistica. La casa automobilistica lancia il suo ultimo brillante progetto a dir poco rivoluzionario. Parliamo di un motore V16 ibrido ad aspirazione naturale sviluppato in collaborazione con Cosworth. Questo motore si distingue da tuti gli altri già esistenti per le sue strabilianti caratteristiche mai viste fino ad ora. Il nuovo sistema pare essere destinato a divenire il centro della celebre Chiron portando a prestazioni ancora più strabilianti e alla creazione di un design nuovo e particolarmente elegante.

Il nuovo motore V16 Bugatti stupisce soprattutto per un motivo specifico: la sua capacità di raggiungere i 9.000 giri al minuto, molto diversi rispetto ai tradizionali che si hanno con le configurazioni turbo. Nonostante le sue impressionanti dimensioni, con un metro di lunghezza per l’unità centrale, il motore sarà comunque sorprendentemente compatto per le prestazioni che dona.

Il motore ibrido Bugatti, il più sofisticato mai creato

Il motore sarà parte integrante di un particolare sistema ibrido. Tale sistema potrebbe includere un cilindrata di 8,3 litri e generare addirittura circa 1.000 CV. Questo sarà supportato da altri tre motori elettrici aggiuntivi, ognuno avente una potenza di 340 CV, portando la totale del modello successore della Chiron a più o meno 1.800 CV. Tale potenza così straordinaria sarà trasferita alla vettura attraverso un cambio doppia frizione a otto rapporti.

Le prestazioni previste dall’uso del motore V8 Bugatti sono altrettanto strabilianti. Ci si aspetta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi e da 0 a 400 km/h in soli 25 secondi. Questo posizionerebbe Bugatti nel territorio delle hypercar più veloci al mondo. L’azienda non guarda certamente solo alle prestazioni, ma ritocca anche l’estetica del modello prossimo. Da alcune immagini condivise online del prototipo della prossima hypercar si può notare come vi sarà la stessa maestosità che abbiamo incontrato nella Chiron ma con un pizzico in più di raffinatezza.

Il nuovo V16 ibrido di Bugatti è la pura rappresentazione dell’evoluzione nell’ingegneria automobilistica. Non vediamo l’ora di poter avere più dettagli sul prossimo modello Bugatti e guardare su strada le sue prestazioni esclusive di così alto livello.