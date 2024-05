Samsung fa spesso parlare di sé. Dopo alcune indiscrezioni riguardando il prossimo Galaxy S25 e la sua batteria (che non sembra registrerà alcun incremento), ora alcune indiscrezioni parlano del prossimo S25 Ultra. Infatti, un post su X del leaker Sawyergalox ha evidenziato che il prossimo dispositivo Samsung potrebbe essere venduto al pubblico con un importante incremento per quanto riguarda la sua RAM.

Nello specifico, sembra che il leaker faccia riferimento alle configurazioni del Galaxy S25 Ultra. Quest’ultime dovrebbero essere 12GB+256GB, 16GB0+512GB e 16GB+1TB.

Il nuovo Galaxy S25 Ultra avrà una RAM incrementata?

Il modello base del Galaxy S25 Ultra sarà il top di gamma per Samsung nel 2025. Per questo motivo sarà dotato di una RAM da 12GB. Mentre per quanto riguarda lo spazio di storage sarà pari a 256 gigabyte. Per le altre varianti, invece, si parla di 512GB ed 1TB che potrebbero essere accompagnate da ben 16 GB di memoria RAM.

Non è la prima volta che Samsung porta sul mercato degli smartphone Galaxy SUltra dotati di 16 Gb di RAM. Infatti, nel 2020 era stato rilasciato l’S20 Ultra che fu venduto agli utenti con una variante 16/512GB. Allo stesso modo, anche il Galaxy S21 Ultra, presentato l’anno successivo. I dispositivi successivi invece, l’S22Ultra, l’S23Ultra, così come l’ultimo S24Ultra avevano tutti una RAM da 12 GB.

Inoltre, sembra che i nuovi Galaxy S25 Ultra saranno diversi anche per quanto riguarda le dimensioni del proprio schermo. Quest’ultime potrebbero essere leggermente più grandi. Si potrebbe assistere ad un aumento che va da 6,8 a 6,9 pollici.

Ovviamente, bisogna ricordare che si parla di indiscrezioni e rumor. Per questo motivo è meglio prendere con cautela quanto detto poiché potrebbe non corrispondere a vero. Prima di poter confermare se i nuovi Galaxy presenteranno effettivamente questi dettagli è bene aspettare una conferma ufficiale da parte di Samsung. Solo in questo modo potremmo avere la certezza sulle principali caratteristiche relative ai prossimi smartphone dell’azienda sudcoreana.