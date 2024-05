PosteMobile, l’operatore attivo su rete Vodafone, ha reso disponibile una delle sue promo anche negli Uffici Postali. L’offerta in quesitone è WOW Days 50 precedentemente sottoscrivibile solo online. Ora invece sarà possibile attivarla anche negli uffici di Poste Italiane almeno fino al 31 maggio 2024.

La promozione di PosteMobile, precedentemente, risultava attivabile fino al 30 aprile. Con l’arrivo del mese di maggio la scadenza è stata rimossa e sarà accessibile (online) per tutti gli utenti interessati fino al rilascio di una nuova comunicazione da parte dell’operatore. Quest’ultima potrà avvenire sui canali social ufficiali di PosteMobile.

PosteMobile rilancia negli Uffici Postali la sua promo WOW

Sia online che fisicamente negli Ufficiali Postali è previsto un pagamento iniziale pari a 20 euro, di cui 10 euro coprono il costo della SIM, mentre i restanti 10 vengono utilizzati per la prima ricarica. Quest’ultima comprende anche il costo del primo mese anticipato della promozione.

L’offerta di PosteMobile prevede l’attivazione del piano Promo Creami Extra WOW 50 è a disposizione di tutti i nuovi utenti sia che richiedano un nuovo numero sia con la portabilità da un altro operatore. Per i già clienti, invece, l’offerta non è purtroppo disponibile. WOW Days 50 comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet per navigare in rete con il 4G+. Il costo complessivo mensile della promo di PosteMobile è di 5,99 euro.

Se si consumano tutti i Giga inclusi per il mese la navigazione web viene bloccata automaticamente senza costi aggiuntivi. È possibile continuare a navigare con l’opzione Giga Extra al prezzo di 1,99 euro. Questa opzione permette agli utenti di ottenere 1GB disponibile fino al rinnovo successivo.

Per i Paesi dell’Unione Europea, e attualmente anche per il Regno Unito, PosteMobile offre minuti ed SMS alle stesse condizioni nazionali. Per la connessione ad internet, invece è previsto un limite mensile per il traffico dati pari a 6,34 GIGA.