Il notebook convertibile è uno strumento che i creativi, ed i grafici in generale, apprezzano non poco, infatti permette la rotazione del display superando i 180 gradi, essendo così utilizzabile quasi alla stessa stregua di un tablet, data la presenza di uno schermo completamente touchscreen. Il modello attualmente in promozione è il Lenovo IdeaPad Flex 5, caratterizzato da alcuni punti forti che gli permettono di distinguersi dalla massa.

Tutto ha inizio con il display touch, un IPS LCD da 14 pollici di diagonale, che permette di raggiungere una risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel ed un rapporto d’aspetto di 16:10. Il processore che tesse le fila è l’AMD Ryzen 3 7330U, con scheda grafica integrata (e non dedicata), affiancato a sua volta dalla combinazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Lenovo IdeaPad Flex 5: il convertibile che costa poco

Lenovo IdeaPad Flex 5 è il convertibile che gli utenti devono acquistare nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto economico, durante le festività natalizie aveva raggiunto il valore finale di 649 euro, che però è stato battuto proprio in questi giorni dalla promozione del 17% (sul suddetto prezzo), fino ad una spesa di soli 539 euro. L’acquisto può essere completato qui.

La spesa relativamente bassa non deve in nessun modo lasciarvi pensare che possa essere un dispositivo di bassa qualità, infatti la memoria RAM è una DDR4-3200, per una massima fluidità durante le attività lavorative, l’SSD è M.2 2242 PCIe 4×4 NVMe, anch’esso molto rapido, ed il SoC, che ricordiamo essere AMD Ryzen 3 7330U, raggiunge una frequenza di clock a 4.3GHz.

Il sistema operativo è Windows 11, con nessuna personalizzazione grafica, ed il rilascio degli aggiornamenti allineato con le roadmap di Microsoft stessa. La connettività, nonostante tutto, è recente, infatti si raggiunge il WiFi 6 dual band, quindi a 2.4 e 5GHz.