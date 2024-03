Sony PlayStation 5 viene sapientemente ridotta di prezzo con l’inizio della Primavera, gli utenti si ritrovano a poter abbracciare un’offerta molto allettante ed interessante, che li spinge irrimediabilmente verso l’acquisto di una console adattissima per il gaming.

La versione che potrete trovare oggi in negozio, o anche su Amazon, viene definita Standard Slim, questo perché verso la fine del 2023, l’azienda ha deciso di prendere una strada differente da quella intrapresa in precedenza, mettendo a disposizione del pubblico un prodotto più sottile e sempre con lettore disco integrato, apportando anche semplici modifiche al design esterno della console stessa.

Sony PlayStation 5: offerta da non perdere su Amazon

Se a partire dal 2020, e per qualche anno, le scorte di Sony PlayStation 5 sono davvero state ridotte all’osso, fortunatamente in questo periodo la situazione si è appianata, arrivando a tutti gli effetti a permettere ad ogni utente di accedervi senza particolari difficoltà. Dall’altro lato Sony ha malauguratamente deciso di innalzare il prezzo base di 50 euro, arrivando ad un listino consigliato di 549 euro. Nel periodo corrente, tuttavia, è stata avviata una promozione che prevede una riduzione del 14%, pari a circa 75 euro, con una spesa finale che si aggira sui 472 euro. Per acquistare dovete collegarvi qui.

Le differenze rispetto al modello/versione precedente finiscono solo per quanto riguarda l’aspetto estetico, poichè a tutti gli effetti in confezione si troverà il Sony DualSense di ultima generazione, il cavo HDMI per il collegamento al televisore/monitor, il cavo di alimentazione AC, il cavo USB per l’eventuale collegamento fisico del controller, e tutti i materiali annessi/connessi per entrare in confidenza con il device.

La garanzia è valida due anni dalla ricezione del prodotto direttamente presso il vostro domicilio, per ora il reso è possibile farlo entro 30 giorni dall’acquisto.