Offerte Iliad marzo 2024: la Flash 200 e la nuova 150 partono da 7 euro

L’ultimo periodo storico sembra essere ancora il primo di Iliad, quello durante il quale il gestore fu in grado di stupire tutti. Nessuno credeva che col passare del tempo questa realtà si sarebbe confermata così tante volte e soprattutto a colpi di offerte così allettanti. L’appetito vien mangiando e Iliad lo ha dimostrato mangiandosi la concorrenza morso dopo morso, senza lasciare neanche le briciole.

Il tutto avviene con promo straordinarie che vantano contenuti quasi infiniti e prezzi che durano per sempre senza cambiare mai. Queste sono le peculiarità di un provider che ad oggi ha la corona, gestendo più offerte mensilmente.

Questo mese di marzo si sta dimostrando il mese del Flash, ben due disponibili nella gamma con una che è stata prorogata appositamente. I grandi risultati conseguiti lo scorso mese di febbraio hanno portato Iliad a riflettere molto sulla Flash 200 che è stata dunque prolungata fino al 4 aprile.

Iliad, le migliori promo sono la Flash 200 e la Flash 150: i dettagli

Avere una di queste due offerte a disposizione significa essere invincibili, avere praticamente la sensazione che i contenuti non possano mai esaurirsi. Quello è lo scopo di Iliad, ovvero coccolare i suoi utenti facendogli capire che sono in una posizione di vantaggio rispetto a quando erano con altri gestori

Flash 200 5G

All’interno di questa offerta mobile che costa solo 9,99 € al mese per sempre, gli utenti Iliad trovano tutto. Ci sono minuti e messaggi illimitati verso qualsiasi numerazione e soprattutto 200 giga in 5G. Il costo di attivazione è uguale al prezzo mensile e bisogna ricordare che essendo un’offerta con tale prezzo, consente anche di sottoscrivere l’abbonamento in fibra ottica per la casa in sconto.

Flash 150

Praticamente uguale all’offerta precedente per quanto riguarda minuti e messaggi, questa Flash 150 di Iliad possiede 150 giga in 4G. Il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre anche in questo caso.