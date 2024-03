WhatsApp Beta: la funzione di fissaggio è stata estesa a 3 messaggi per chat

Gli sviluppatori di WhatsApp non stanno fermi un attimo e lavorano costantemente per donarci la migliore versione possibile dell’applicazione, integrando sempre più funzioni che si rivelano davvero utili per l’esperienza degli utenti.

D’altronde non è un segreto che l’obiettivo di Meta sia quello di trasformare WhatsApp in un’applicazione tutto-fare, molto più simile a un social network che alla semplice piattaforma di messaggistica istantanea nata nel 2009.

Bisogna infatti considerare che la concorrenza è spietata e le applicazione devono sempre introdurre delle nuove funzionalità per mantenere alta l’attenzione dell’utente medio, come sta facendo la rivale numero uno di WhatsApp con l’introduzione di Telegram Business.

Negli ultimi mesi l’app verde è stata molto prolifica e ha introdotto una serie di funzioni molto utili, che hanno sicuramente catturato l’interesse degli utenti.

Anzi alcune di queste funzioni erano state chieste a gran voce proprio dalla sua community, come la possibilità di inviare contenuti multimediali in HD, altre sono state ispirate da rivali, come la creazione dei canali e altre erano semplicemente necessarie, come la possibilità di fissare in alto un messaggio in una chat.

WhatsApp ha introdotto quest’ultima funzione il 27 luglio 2023, ed è effettivamente molto utile soprattutto da utilizzare nei gruppi, facendo in modo che un preciso messaggio non venga perso in mezzo a mille altri.

Fissare in alto un messaggio su WhatsApp: ecco le novità

A quanto pare nell’ultima versione di WhatsApp Beta ci sono stati degli aggiornamenti che riguardano proprio questa specifica funzione. Attualmente non è possibile fissare più di un messaggio per chat ma con la nuova versione il numero di messaggi fissati potrebbe salire addirittura a tre.

Le novità non sono certo finite qui, perché potrebbe anche essere in arrivo la possibile di taggare un contatto presente in rubrica sul proprio stato di WhatsApp, e quest’ultimo verrà avvisato grazie a una notifica.