Gli iPhone fin dalla loro introduzione sono da sempre un vero e proprio concentrato di tecnologia, ogni componente infatti è da sempre di altissimo livello e racchiude i segreti di Apple che ovviamente mette tutta la sua qualità e innovazione in tutto ciò che produce.

All’interno di iPhone ovviamente ci sono componenti di livello assoluto che conosciamo bene, ad esempio i processori della serie Bionic, arrivati al modello A17 di iPhone 15 Pro e Pro Max, però a scanso di questi protagonisti indiscussi, nelle retrovie sono presenti altre componenti altrettanto importanti e indispensabili che però in pochi conoscono, un esempio è il chip Apple U1, presente in tutti gli iPhone a partire dal numero 11 e ormai una costante intramontabile, scopriamo insieme cos’è e quale attività svolge.

Apple U1 in tutti gli iPhone

All’inizio U1 era solo una grande promessa, ora invece è diventato una realtà presente in tantissimi device, il chip Apple U1 è infatti un chip UWB (Ultra Wide Band), nel dettaglio questo chip serve per la rilevazione spaziale di altri dispositivi dotati del medesimo chip, utilizzando onde ad alta frequenza ma a bassa portata, consentendo una rilevazione molto più precisa di quanto non si avrebbe con GPS o Bluetooth.

I vantaggi di questa tecnologia sono molteplici, un esempio vede l’implementazione di questo chip nelle auto da accoppiare poi al proprio smartphone, in tal modo sarebbe possibile disinserire l’antifurto e il blocco porte solamente avvicinandosi all’auto.

Un altro esempio sono ovviamente gli AirTag, questi piccoli device usano U1 proprio per consentire una rilevazione molto precisa della loro posizione, cosa che invece non sarebbe possibile fare usando GPS e Bluetooth, che richiederebbero molto più tempo per una posizione precisa.

Se dunque avevate la curiosità di saperlo ora conoscete ciò che serve sapere su Apple U1, un chip poco conosciuto ma che contribuisce anch’esso a rendere iPhone il device che conosciamo.