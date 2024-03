Un’immagine trapelata di va recente e condivisa su Twitter da Majin Bu, sta rivelando il possibile nuovo design del modulo fotocamera dell’iPhone 16.

In contrasto con le disposizioni precedenti, questa volta sembra che Apple abbia optato per una soluzione “a saponetta“, allineata verticalmente. Questo cambiamento potrebbe differenziare visivamente l’iPhone 16 dai suoi predecessori. Ma anche preparare il terreno per l’integrazione di funzionalità video spaziali.

L’innovativo design del modulo fotocamera potrebbe, come appunto detto, indicare un futuro verso l’integrazione di funzionalità video spaziali nell’iPhone 16. Tale formato, orientato alla realtà virtuale, richiede la cooperazione delle fotocamere principale e ultrawide.

Mentre l’iPhone 15 Pro sembra essere già in grado di gestire questa funzionalità. L’ allineamento diagonale delle fotocamere potrebbe suggerire che gli attuali modelli standard e Plus potrebbero non essere in grado di farlo.

iPhone 16: introduzione dei pulsanti capacitivi

Una delle innovazioni più intriganti dell’iPhone 16 potrebbe essere l’introduzione di nuovi pulsanti capacitivi. Questi ultimi includono un presunto nuovo tasto per la cattura di foto e video. Oltre a un pulsante di azione sul lato destro del dispositivo.

Il tasto di cattura potrebbe semplificare le operazioni di scatto, simile a quanto visto su altri telefoni come il Sony Xperia 1 V .

Majin Bu, noto per le sue fughe di notizie sull’iPhone 16, ha condiviso una serie di dettagli sul design del prossimo smartphone di Apple.

Queste informazioni includono disegni di progetto, modelli fisici e immagini concettuali. Contribuendo così a delineare le aspettative dei consumatori in attesa del prossimo lancio.

Con queste innovazioni in arrivo, l’iPhone 16 promette di essere un punto di svolta nell’evoluzione degli smartphone di Apple. Offrendo non solo un design rinnovato ma anche nuove funzionalità che potrebbero cambiare il modo in cui gli utenti catturano e interagiscono con i contenuti multimediali. Resta da vedere cosa riserverà esattamente il prossimo lancio di Apple, ma le anticipazioni finora sembrano promettenti per gli appassionati della tecnologia.