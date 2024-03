Il successo del libro Player One, scritto da Ernest Cline è arrivato quasi inaspettato. L’autore, appassionato di cinema, videogiochi e serie TV anni ’80 e ’90 ha inserito tutto ciò che amava in un mondo futuristico. L’elogio alla cultura POP è diventato, in seguito, una pellicola dal nome Read Player One diretta da Steven Spielberg.

Così come sulla carta stampata, anche la trasposizione su pellicola della storia di Wade Watts e dei suoi “Altissimi Cinque” è diventato un fenomeno multimediale. Steven Spielberg e Ernest Cline hanno voluto creare una storia fedele a quella del libro anche se adattata per il grande schermo.

Il pubblico ha gradito questo sforzo come dimostrano i circa 607 milioni di dollari di incasso globale. Tuttavia, la storia di Wade Watts non si esaurisce con il primo libro e prosegue con Player Two, sempre scritto da Ernest Cline.

Ready Player Two, il seguito di Ready Player One, si farà! Steven Spielberg conferma che la produzione sta studiando le possibilità per avviare il progetto

Sin dall’uscita di Ready Player One nelle sale di tutto il mondo, gli appassionati si sono chiesti se il sequel sarebbe stato adattato per il grande schermo. A rispondere a questa domanda è lo stesso Steven Spielberg.

In una recente intervista, il regista ha confermato che i lavori su Ready Player Two sono in corso. Sebbene ci si trovi ancora in una fase iniziale, definita di esplorazione, la produzione sta esplorando tutti i possibili scenari per la realizzazione della pellicola.

Inoltre, Spielberg ha affermato che non sarà lui a dirigere il film ma sarà coinvolto come produttore. Infatti, più volte il regista ha affermato che Ready Player One è stato uno dei film più difficile da dirigere e probabilmente non è pronto per questa nuova avventura. Tuttavia, sotto la sua guida creativa e professionale, il nuovo regista potrà raccontare la storia nel migliore dei modi e incarnare la magia che ha reso il primo film un cult.