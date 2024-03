Iliad, una novità è finalmente pronta e ci sono due OFFERTE fino a 200 GB

Il grande stupore che ha provocato Iliad prorogando la sua Flash 200 è l’essenza dell’intero discorso: il dominio del gestore è chiaro. Ogni decisione che questa azienda prende crea clamore e sorpresa, soprattutto quando l’offerta regala il 5G.

La promo di cui dispone il provider è disponibile fino al prossimo 4 aprile in esclusiva e fino alle ore 17:00. Fino a quel momento c’è tempo per sottoscrivere sia questa che l’altra soluzione, la nuova Flash 150. Entrambe hanno la stessa essenza fatta di minuti, messaggi e tanti giga per la navigazione anche se con prezzi diversi.

Con le nuove Flash, Iliad domina e batte Vodafone e TIM: i dettagli

Iliad Flash 200 5G

Questa è l’offerta che durante il mese di febbraio ha maltrattato la concorrenza con tanti giga e con il 5G. Esatto, la Flash 200 di Iliad offre questo standard di rete gratis con 9,99 € al mese, il prezzo della promo. Al suo interno ci sono contenuti straordinari, partendo da minuti e messaggi che sono senza limiti verso tutti. La connessione ad Internet è assicurata con ben 200 giga appunto in rete 5G.

Il prezzo dura per sempre e non cambia mai ma ricordate che c’è il costo di attivazione da 9,99 € da pagare solo la prima volta. Con un’offerta che costa tale cifra, gli utenti Iliad possono sottoscrivere anche il piano in fibra ottica per la casa con un considerevole sconto.

Iliad Flash 150

La sorella minore dell’offerta precedente è proprio questa nuova Flash 150, soluzione mobile che ha un prezzo mensile di 7,99 € per sempre. Anche in questo caso dunque c’è continuità perpetua, senza cambiamenti in corso d’opera. Esattamente come l’offerta precedente, Iliad concentra anche qui minuti e messaggi senza limiti ma con 150 giga in 4G.

Anche il costo di attivazione è identico: 9,99 € da pagare solo la prima volta. Fino al 4 aprile sia questa che la soluzione precedente saranno disponibili.