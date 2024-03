Google Play, scarica un’applicazione mobile o un gioco a pagamento gratis

Solo per questa giornata il Play Store di Google rende disponibili delle applicazioni mobili e dei giochi a pagamento in maniera gratuita, l'offerta è a tempo determinato.

Oltre ai tanti aggiornamenti che la piattaforma Android sta riportando, c’è da segnalare l’iniziativa che il suo Google Play Store sta portando avanti. All’interno del famoso market di applicazioni e giochi ci sono oggi diversi titoli a pagamento che il pubblico potrà scaricare gratis.

Questa occasione è da prendere al volo in quanto non c’è una data precisa che riguarda la fine. Già da domani ad esempio uno o più contenuti potrebbero ritornare a pagamento. Consigliamo pertanto agli utenti Android di scaricare tutto ciò che trovano per ritrovarlo gratis eventualmente anche in futuro.

Google Play Store, le app e i giochi per Android oggi gratis: l’elenco e come scaricare il tutto

La giornata è particolarmente prolifica per gli utenti Android che poi scaricare qualche nuovo contenuto senza spendere soldi. Google Play Store lancia la sua nuova iniziativa con titoli a pagamento da poter scaricare gratis, tutti inseriti nella lista sottostante.

Sono state selezionate delle applicazioni, così come dei giochi, che potrebbero interessare più fasce di utenti. Ci sono dei contenuti per l’utilità, contenuti per lo svago e anche dei pacchetti icone. Nella lista sono presenti tutti i nomi e soprattutto i link per il download diretto dal Play Store.

Procedere è davvero facile e in pochi passaggi: basta individuare il titolo da voler scaricare con il proprio account Google Play, cliccare sul link appositamente evidenziato e si finirà direttamente direttamente sul Play Store.

Arrivati a questo punto, gli utenti non dovranno fare altro che premere sul pulsante “Scarica“. Ogni download è ovviamente sicuro al 100% in quanto le applicazioni e i giochi in offerta oggi sono stati controllati scrupolosamente. Ecco pertanto l’elenco completo con tutti i contenuti che gli utenti Android possono portare a casa: