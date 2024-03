Apple iPhone 15 è disponibile su Amazon ad un prezzo decisamente competitivo rispetto al passato, infatti il dispositivo risulta essere scontato oggi a meno di 800€, in questo modo si avrà la certezza di poter spendere relativamente poco sul listino originario.

Lo smartphone è, a conti fatti almeno, uno dei migliori in circolazione, un top di gamma a tutti gli effetti che vuole distinguersi dalla massa puntando prima di tutto su un design più che unico nel proprio genere, impreziosito dalla presenza di titanio direttamente nella scocca. La versione che potete acquistare oggi è quella base, infatti prevede 128GB di memoria interna, che ricordiamo allo stesso tempo non essere in nessun modo espandibile.

Scoprite subito le offerte Amazon che avete oggi gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale.

Apple iPhone 15: costa meno di 800 euro

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Apple iPhone 15, il risparmio applicato è uno dei migliori in circolazione. Dovete considerare, infatti, che il prodotto avrebbe un costo di 979 euro, ultimamente ridotto del 18%, fino ad arrivare ad un valore finale che si aggira sui 799 euro. L’acquisto è completabile direttamente al seguente link.

Le specifiche tecniche, nonostante il prezzo sia stato ribassato, e si tratti della variante da 128GB non cambiano assolutamente rispetto agli altri modelli, ciò sta a significare che è un prodotto dotato di dynamic island, ovvero il sapiente utilizzo software del foro della telecamera anteriore, passando per il chip A16 Bionic, o anche la nuovissima connettività USB-C (resa in parte obbligatoria da parte dell’Unione Europea).

Avvicinandovi ad uno smartphone di questo tipo, ad ogni modo, dovete ricordare essere completamente sbrandizzato, così da poter ricevere gli aggiornamenti in modo molto più tempestivo, passando per la solita e classica garanzia legale della durata di 24 mesi, che assicura la riparabilità di qualsiasi difetto di fabbrica a costo zero.