Ovviamente tutti noi siamo in possesso di un numero telefonico associato al nostro smartphone grazie ad una SIM telefonica, quest’ultima è uno strumento necessario per poter usufruire del numero e delle promozioni ad esso associate, in alcuni casi poi, determinati device ci consentono di usare anche due numeri in modo indipendente in quanto Dual SIM, con la possibilità di supportare due SIM fisiche oppure una fisica e una digitale nel formato eSIM.

Dunque come intuibile il dogma basilare del concetto numero-SIM è che per ogni SIM è associato un singolo numero, dogma che prende corpo nella necessità di avere due SIM distinte se si vuole usufruire appunto di due numeri distinti, ebbene questo dogma sta per essere spazzato via da Verizon, un operatore americano che sta ridefinendo l’idea del doppio numero eliminando la necessità di usare due SIM distinte.

Second Number

Verizon ha deciso di lanciare un servizio che consente di usare due numeri di telefono usando solo una SIM, un cambiamento che può sembrare piccolo ma che in realtà cela grandi vantaggi dal momento che una sua standardizzazione andrebbe a ridurre drasticamente il numero di SIM prodotte dunque i consumi in termini di plastica e risorse ed anche il loro smaltimento.

Al momento il servizio è disponibile solo per i cellulari dual SIM, non perchè ne servano due bensì perchè attualmente gli unici a saper gestire due linee diverse in contemporanea, ma non è da escludere che in futuro si trovi una soluzione per ovviare a questa necessità.

Indubbiamente qualsiasi tipo di servizio ha un costo da pagare ed anche quello offerto da Verizon con Seconda Number ha un costo aggiuntivo da corrispondere nel caso si voglia usare un altro numero aggiuntivo rispetto a quello già presente nella SIM, nulla di cui sorprendersi visto che nulla si fa per nulla a maggio ragione nel mondo degli smartphone e degli operatori.