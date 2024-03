Al giorno d’oggi sono davvero tantissimi gli utenti che vorrebbero poter disporre di un drone con telecamera, un dispositivo che permetta di volare in assoluta libertà, riuscendo allo stesso tempo a registrare contenuti di qualità. Il marchio più conosciuto resta sicuramente DJI, tuttavia i suoi modelli sono ben più costosi di quanto immaginiate, per questo motivo è facile virare su una variante più economica, lanciata eventualmente da un produttore non troppo conosciuto.

In questi giorni su Amazon è disponibile un drone di casa 4DRC, è un piccolo quadrimotore, ovvero presenta quattro eliche poste esattamente agli angoli del dispositivo, facilmente controllabile tramite il controller incluso in confezione, sul quale è possibile installare direttamente lo smartphone. Per rendere l’esperienza il più completa possibile, tra i vari accessori a disposizione segnaliamo la presenza di due batterie, così da estendere al massimo l’usabilità, ed anche una comoda custodia per facilitare il trasporto (realizzata in tessuto, ma protettiva).

Drone con telecamera in promozione su Amazon

Accedere a questo prodotto è decisamente alla portata di tutti, infatti il suo prezzo mediano dell’ultimo periodo è stato di 49,99 euro, ma Amazon ha deciso di ridurre la spesa a soli 42,99 euro, mettendo così a disposizione del consumatore finale uno sconto del 14%, a cui è possibile aggiungere un coupon del 10%, per arrivare ad una cifra finale che si aggira attorno ai 38,99 euro. Per l’acquisto, dovete collegarvi subito qui.

Il drone viene definito per principianti, avendo a disposizione una fotocamera in alta definizione a 720p, non troppo qualitativa in confronto a modelli ben più costosi, seppur integrando tutte le funzionalità che ci saremmo aspettati di vedere, tra cui il decollo/atterraggio con un tocco, oppure una autonomia che riesce comunque a raggiungere fino a 20 minuti continuativi.