Il panorama della cybersecurity in Francia vive un periodo di grande turbamento, con una serie di attacchi cyber che stanno colpendo settori chiave del Paese. Dopo il furto del PC contenente dati sensibili sulle Olimpiadi del 2024 a fine febbraio, ora i servizi governativi francesi sono nel mirino di attacchi di una “intensità senza precedenti”, come sottolineato dal Primo Ministro Gabriel Attal.

La Francia affronta un momento critico

Le autorità francesi sono in stato di allerta, considerando gli attacchi come potenziali minacce legate alle imminenti elezioni europee di giugno e alle Olimpiadi di Parigi nel mese di luglio. Gli esperti in cybersecurity dell’Eliseo e del Primo Ministro avevano precedentemente avvertito che gruppi hacker sponsorizzati da potenze estere avrebbero preso di mira in modo “significativo” questi eventi.

Agenzie come AFP e France24 hanno riportato con urgenza la notizia degli attacchi, mettendo in luce l’impatto diretto sugli organi governativi. Il Primo Ministro ha confermato ufficialmente che gli attaccanti hanno colpito molti servizi ministeriali, descrivendo le tecniche utilizzate come familiari, ma con un livello di intensità senza precedenti.

L’attribuzione degli attacchi rimane al momento incerta, ma fonti nei servizi di sicurezza nazionale indicano che la Russia è considerata un possibile sospettato principale, specialmente data la posizione di Parigi a sostegno di Kiev durante il conflitto russo-ucraino. Mentre le indagini sono in corso, il Primo Ministro ha dichiarato l’attivazione di un’unità di crisi e l’adozione di contromisure per ridurre l’impatto sugli importanti servizi statali. L’accesso ai siti web governativi è stato ripristinato nelle fasi successive all’attacco.

Gruppi hacker, tra cui il team “Anonymous Sudan“, hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi alla Francia, dichiarando di aver condotto un massiccio attacco DDoS contro l’infrastruttura di rete del governo francese. La veridicità di tali dichiarazioni rimane soggetta a verifica.

Il progressivo declino della sicurezza

L’attuale scenario di minacce cyber in Francia evidenzia la crescente vulnerabilità delle infrastrutture digitali, con il Paese che affronta sfide significative nella protezione dei dati sensibili e nel garantire la sicurezza degli eventi di risonanza globale. La riflessione finale ci spinge a considerare come la connettività digitale, sebbene portatrice di opportunità, richieda una vigilanza costante e una risposta rapida per preservare la stabilità e la sicurezza nazionale.