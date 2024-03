ByteDance, la società a cui si deve la nascita di TikTok, sembra essere pronta a lanciare un nuovo social basato sulle immagini, ovvero TikTok Photos.

Questa nuova app, sarà dedicata esclusivamente alla condivisione di foto, esattamente come siamo già abituati a fare con Instagram. Piattaforma che, al momento, detiene il predominio in questo settore ormai già da diversi anni.

Anche se a proposito non sono state fatte alcune dichiarazioni ufficiali, un’attenta analisi al codice dell’app TikTok, sembra abbia fatto insospettire alcuni esperti del settore che hanno appunto ipotizzato il futuro di questo nuovo lancio.

L’ analisi del codice della versione 33.8.4 dell’app è stata svolta dal sito TheSpAndroid, che pare sia riuscito a rivelare alcuni dettagli interessanti.

Infatti, all’interno del codice della piattaforma, sono stati scoperti riferimenti diretti a comandi come: “Open TikTok Photos“, “Get TikTok Photos“, “Share this post to TikTok Photos” e “Share photo posts to TikTok Photos”.

“Pezzi di codice” che sembrano indicare, senza molti dubbi, la possibile esistenza di un’applicazione separata dall’originale. Un’app dedicata esclusivamente alla condivisione di foto ed immagini in generale.

TikTok Photos: un possibile rivale di Instagram?

Non vi sono molti dubbi sul fatto che se TikTok Photos dovesse essere lanciato, potrebbe rappresentare una diretta sfida a Instagram. Per il momento, TikTok consente agli utenti di pubblicare foto in formato video, simile a quanto avviene su Instagram dove però è possibile pubblicare anche foto singole e statiche.

Infatti, ciò che avrebbe spinto gli sviluppatori di TikTok a proporre una seconda piattaforma incentrata esclusivamente sulle sole immagini, potrebbe essere dipeso dal desiderio degli utenti che, a volte, sembrano prediligere la struttura di Instagram a quella della nota piattaforma video.

L’arrivo dell’app Photos arriverebbe, in ogni caso, in un momento abbastanza importante per l’app. Il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe votare una legge che obbliga ByteDance a vendere TikTok per evitare il bando negli USA. Tra i potenziali acquirenti interessati, vi sono Bobby Kotick, ex CEO di Activision Blizzard, e Sam Altman, uno dei principali sviluppatori di OpenAI. Ciò potrebbe sconvolgere in maniera definitiva il futuro della piattaforma e dell’intero universo delle app.

Che sia vero o meno, il lancio della piattaforma Photos rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’omonima piattaforma di social media. Il suo lancio potrebbe effettivamente cambiare gli attuali equilibri del mondo social e mettere in difficoltà i colossi che, per anni, hanno governato in questo settore. Di certo non sarà una buona notizia per Instagram, al contrario gli utenti potrebbero accoglierla con un grande entusiasmo. Restate connessi per nuovi sviluppi !