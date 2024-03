Tutti gli utenti in possesso di un Mac ovviamente lo usano come strumento di produttività per gestire i propri contenuti audio, video o testuali che siano, sfruttando l’estrema fluidità e facilità d’uso che da sempre caratterizza le macchine a stampo Apple, inclusi iPhone e iPad.

Nella gestione dei propri contenuti di testo può risultare alle volte essenziale dover richiamare una parola specifica o una frase per correggerla o per rivedere un punto specifico di quello che stiamo leggendo o anche per correggerlo, se dunque siete soliti usare Pages su Mac, ecco come usare lo strumento per cercare e sostituire il testo.

Mostra Trova e sostituisci

Nella barra degli strumenti effettua un click sull’icona e poi selezione la voce “ Mostra Trova e sostituisci ”.

e poi selezione la voce “ ”. Nel menù che si aprirà digita la parola o il testo che decidi di cercare, man mano che digiterai le parole corrispondenze verranno mostrate live.

Nel caso tu voglia discriminare tra lettere maiuscole o minuscole clicca sull’ingranaggio alla sinistra della tendina e seleziona le voci apposite che recitano “Parole intere” o “ Distingui maiuscole/minuscole ” (o entrambe).

” (o entrambe). Utilizza le frecce a destra per spostarti tra le corrispondenze che sono state trovate nel testo.

Per sostituire il testo invece la procedura è simile ed è la seguente: