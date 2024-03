Nel costante sforzo di tenersi al passo con le tendenze della messaggistica istantanea, Instagram di recente ha annunciato una serie di aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti nei Direct.

Tra le novità più attese, spicca la possibilità di modificare i messaggi inviati dopo l’invio, una funzionalità da tempo disponibile su altre piattaforme come WhatsApp.

L’aggiunta della funzione di modifica dei messaggi su Instagram segna un passo significativo per l’app, rendendola più competitiva nel panorama delle app di messaggistica istantanea. Ora gli utenti potranno correggere errori di battitura o aggiungere del testo ai messaggi inviati entro un periodo di 15 minuti dall’invio originale.

Instagram: come funziona la modifica dei messaggi

Per modificare un messaggio su Instagram, gli utenti dovranno selezionare il messaggio da correggere, tenendo premuto fino a quando non appare il menu contestuale, e quindi scegliere l’opzione “Modifica”.

Una volta apportate le modifiche desiderate, il messaggio verrà contrassegnato con una didascalia per indicare che è stato modificato.

Oltre alla modifica dei messaggi, l’app ha introdotto altre funzionalità per arricchire l’esperienza di messaggistica degli utenti. Queste includono:

La possibilità di attivare o disattivare le conferme di lettura;

La funzione di appuntare chat individuali o di gruppo nella parte superiore della lista chat;

o di gruppo della lista chat; La capacità di rispondere alle chat con sticker, GIF, video, foto e messaggi vocali.

Personalizzazione e aggiornamenti continui

Instagram si impegna costantemente a fornire agli utenti un’esperienza personalizzata e completa.

Con l’introduzione della possibilità di personalizzare il tema della chat, gli utenti possono ora scegliere l’aspetto che preferiscono per le loro conversazioni.

In più, con aggiornamenti continui e nuove funzionalità in arrivo, la rinomata piattaforma dimostra di essere determinata a rimanere al passo con le esigenze degli utenti e ad offrire una piattaforma di messaggistica sempre più competitiva.

Con l’aggiunta di queste nuove funzionalità, Instagram continua a consolidare la propria posizione come una delle piattaforme di social media più versatile e all’avanguardia.