TIM: arriva la super indiscrezione che riguarda Kena e il 5G

Il mondo della telefonia offre come base indispensabile a tutti gli utenti una rete dati che consente a tutti gli smartphone di connettersi a internet per poter dare il meglio delle loro funzionalità, attualmente lo standard più utilizzato è senza ombra di dubbio il 4G LTE che è ormai onnipresente in Italia, accompagnato dal 5G che si sta diffondendo sempre di più con una copertura in costante aumento in tutte le città della penisola, il 3G invece è andato incontro alla totale dismissione.

Gli operatori che offrono la connessione 5G sono i maggiori dunque: Vodafone, TIM, Iliad e Windtre, i virtuali al momento sono in pochi ad offrire il 5G, qualcosa però potrebbe presto cambiare, il mondo degli operatori è infatti in costante competizione in una gara a chi offre di più, ecco dunque che il 5G potrebbe presto diventare la prossima frontiera alla quale punteranno tutti gli NVMO.

Kena e TIM aprono a tale possibilità

Attualmente Kena è un operatore che offre come connettività la rete 4G LTE e si concentra sul mercato di tipo “No frills“, ovvero zero fronzoli, dunque ascolta le richieste dei consumatori e offre promo per soddisfarli, nulla di complesso e abbastanza immediato, dunque, come ha lasciato intendere il manager della sezione consumer di TIM (Sulla cui rete si appoggia Kena), se il mercato dovesse richiedere la connessione 5G allora Kena potrebbe pensarci e per restare competitiva fare ciò che serve per accontentare le richieste della clientela.

Dunque si tratta di un’apertura evidente che lascia intendere che se si dovesse rendere necessario Kena non esiterà tramite TIM ad accendere le promo 5G, cosa che potrebbe dare il via ad una reazione a catena spingendo tutti gli operatori virtuali ad offrire il 5G, cosa che ad esempio ha già fatto Spusu con una promo ad hoc per il 5G.