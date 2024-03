Il mondo degli operatori telefonici è senza alcun dubbio una giungla popolata da tantissime promozioni pensate dai vari provider con l’obiettivo ovviamente di conquistare la fetta più grossa del mercato offrendo ai clienti giga, SMS e minuti a prezzi davvero competitivi per riuscire a portarli dalla loro parte.

Alcune promo sono addirittura pensate per rubare i clienti agli altri operatori offrendo specifici vantaggi a coloro che decidono di effettuare la portabilità del numero abbandonando appunto un operatore avversario.

Ovviamente tra questi è presente anche Windtre, la quale ogni mese rinnova il proprio catalogo di promozioni offrendo tutto ciò che i clienti possono desiderare con offerte ad hoc pensate per le esigenze di tutti.

Una nuova promo con tanti dati in 5G

Dopo l’enorme successo riscosso dalla promo GO 200 XXS 5G, che offre 200 Giga in 5G a 4,99 euro al mese, Windtre ha deciso di lanciare la sua sorella maggiore, la GO Unlimited 5G che a differenza della precedente offre giga illimitati in 5G, minuti illimitati e 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, ma attenzione, l’offerta è rivolta solo agli ex clienti di Windtre che per attivarla devono recarsi presso un centro fisico e richiedere la promo con portabilità, attenti però, oggi è l’ultimo giorno in cui sarà possibile attivare questa promo dal costo di 5,99 euro al mese.

Per quanto riguarda i dati illimitati, gli utenti potrebbero subire una riduzione della velocità se consumano un quantitativo di dati 5 volte superiore a quello usato in media da utenti con una promo simile, per quanto riguarda invece il pagamento, questo avviene sul credito residuo e costo della SIM e attivazione sono completamente gratuiti, dunque se siete interessati sbrigatevi e correte in un centro TIM, l’occasione è a dir poco ghiotta dal momento che 5G e dati illimitati non si vedono spesso in una promo di Windtre.