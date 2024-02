Il sotto brand del produttore tech Vivo, ovvero iQOO, ha annunciato in queste ultime settimane diversi nuovi smartphone per il mercato indiano, tra cui il nuovo iQOO Neo 9 Pro. Tuttavia, le novità sembra che non finiranno qui. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l’azienda annuncerà in veste ufficiale un altro dispositivo, noto come iQOO Z9. L’azienda, in particolare, ha da poco rivelato la data del debutto ufficiale.

iQOO Z9 sta per arrivare, l’azienda rivela la data del debutto ufficiale

Nel corso delle ultime ore il produttore tech iQOO ha rivelato la data del debutto ufficiale del suo prossimo smartphone di punta. Come già detto in apertura, ci riferiamo al prossimo iQOO Z9. L’azienda ha infatti pubblicato poche ore fa sulle proprie pagine social diverse immagini teaser. Secondo quanto riportato, il nuovo device dell’azienda sarà annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano il prossimo 12 marzo 2024 durante un evento dedicato.

Dall’immagine teaser, è inoltre possibile scoprire il design di questo dispositivo. In particolare, possiamo notare la presenza di due sensori fotografici posizionati in un modulo di forma circolare con una rifinitura lucida. Possiamo infine notare la presenza di una colorazione inedita, una sorta di verde spazzolato. L’azienda, per il momento, non ha rivelato nulla riguardo alle specifiche tecniche che troveremo su questo device.

Tuttavia, fino ad ora sono emerse numerose indiscrezioni. Stando a quanto è emerso, il nuovo iQOO Z9 sarà caratterizzato dalla presenza di un display con tecnologia OLED e con una risoluzione pari a 1.5K. Le prestazioni del device dovrebbero poi essere davvero elevate, grazie alla presenza di un potente processore, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7200. Il comparto fotografico dovrebbe inoltre comprendere un sensore fotografico principale Sony IMX882 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. All’appello, non dovrebbe mancare nemmeno una batteria esagerata da ben 6000 mah.

Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori conferme da parte di iQOO prima del debutto ufficiale di questo nuovo smartphone.