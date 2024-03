Tutti i dispositivi elettronici dotati di batteria ovviamente nel tempo necessitano di essere ricaricati, tale pratica è ovviamente indispensabile per ricaricare l’autonomia della batteria e dunque utilizzare dispositivi in mobilità senza nessun tipo di problema, ovviamente all’interno di questo discorso i primi indiziati che ci vengono in mente sono i computer portatili e gli smartphone.

Per ricaricare questi dispositivi al meglio è ovviamente indispensabile utilizzare componenti originali dal momento che sfruttano voltaggio e amperaggio precisi e giusti per quel tipo di dispositivo, utilizzando infatti componenti con questi valori sbagliati il dispositivo potrebbe o non caricarsi o addirittura danneggiarsi.

Una nuova tecnologia però sembra risolvere questo problema consentendo di ricarico qualsiasi dispositivo alla massima velocità possibile utilizzando la ricarica rapida, stiamo parlando dei caricatori con tecnologia Power Delivery.

Power Delivery per la massima velocità di ricarica

Questa tecnologia è uno standard implementato in tantissimi caricatori che consente sostanzialmente di caricare i dispositivi alla massima velocità possibile senza correre il rischio di danneggiarli, nel dettaglio il valore che conta e la potenza e se per uno smartphone non ci sono problemi dal momento che una carica rapida richiede intorno ai 40 W, se dovete invece ricaricare un computer dovrete dotarvi di un caricatore Power delivery in grado di erogare intorno ai 100 W di potenza, come se non bastasse i caricatori di questo tipo di ultima generazione sono anche in grado di erogare una potenza sufficiente da utilizzare il computer portatile anche se la batteria è danneggiata o non inserita, dal momento che il computer attingerà alla corrente Del caricatore o del Power bank con tecnologia Power delivery.

Questo tipo di caricatori sfrutta lo standard USB C che è in grado di erogare la potenza sufficiente, se il vostro pc portatile dovesse avere uno spinotto proprietario allora dovrete dotarvi di un’adattatore adeguato Che faccia da ponte tra i due strumenti.