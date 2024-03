Quando si parla del pericolo di utilizzare lo smartphone durante gli spostamenti ci si riferisce principalmente sull’uso che si potrebbe fare alla guida di veicoli come automobili, camion e motocicli.

Sicuramente utilizzare il cellulare mentre si guida è un rischio incredibile ed è anche una chiara violazione del Codice della Strada, perché potrebbe causare dei gravi incidenti.

Spesso però non ci si rende conto che il pericolo può essere causato anche dai pedoni che camminano con lo smartphone in mano. Il fatto di essere a piedi e non ammette comunque la possibilità di distrazioni e di diventare un pericolo per se stessi e per gli altri.

Può sembrare un comportamento innocuo osservare dei pedoni sul marciapiede che procedono tenendo in mano uno smartphone, ma in realtà può celare delle insidie da non sottovalutare.

Pedoni con lo smartphone in mano? Ecco quali sono i rischi

I rischi di un pedone che cammina utilizzando il proprio smartphone sono diversi e di natura differente.

Per cominciare, il rischio più prevedibile è quello di non rendersi conto dei pericoli circostanti e aumentare di gran lunga le probabilità di incidenti e collisioni, diminuendo anche i propri riflessi.

Camminando con la mente non concentrata sulla strada e sull’ambiente rende meno in clini a osservare segnali stradali, semafori, veicoli e altri pedoni, e questo può rappresentare un pericolo anche per gli altri.

Un altro rischio molto meno scontato e preso in considerazione dai alcuni ricercatori è la possibilità che questo comportamento abbia degli effetti negativi sulla nostra salute.

Secondo uno studio pubblicato su Plus One, l’utilizzo dello smartphone durante la camminata, oltre a una fonte di distrazione potrebbe essere la causa di alcuni problemi di salute. Distrarsi mentre si cammina porterebbe a fare dei passi molto più brevi, causando un’inclinazione in avanti della schiena e problemi di postura.