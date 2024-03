E’ trascorso un anno dal lancio di Alexa Smart Properties Hospitality, il servizio che punta a trasformare Alexa, l’assistente vocale di Amazon, in un concierge, ed è arrivato il momento di scoprire quali sono le novità che ci attendono, oltre a trarre qualche conclusione sui numeri degli ultimi 365 giorni.

Il nostro paese rappresenta quello in più rapida crescita dopo gli Stati Uniti, per la scelta di adottare Alexa Smart Properties Hospitality, sono migliaia le camere di hotel equipaggiate, con una crescita costante e diffusa in tutta la penisola. Entro la fine dell’anno corrente, Amazon ha la previsione di raggiungere il milione di interazioni, dato il grande interesse in quello che viene definito come il motore della trasformazione digitale. Basti pensare, infatti, che il 75% dei visitatori che hanno soggiornato in una struttura abilitata, ha utilizzato regolarmente il servizio, con il 20% in più di soddisfazione, il 30% in più sulla produttività del personale ed il 12% in più dei ricavi su goni camera.

Alexa Smart Properties: le maggiori interazioni

1 su 16

Sono davvero tantissime le interazioni tra gli utenti ed il servizio, anche se le più comuni riguardano le informazioni sul turismo nella zona, seguite dall’intrattenimento in camera o specifiche richieste al personale dell’albergo. Numeri che lasciano indubbiamente ben sperare per il futuro, grazie alla nuova collaborazione con BWH Hotels Italia & Malta, insieme ad Aetherna, che hanno scelto di integrare i servizi all’interno dei propri hotels.

Tutto sfrutterà la suite di servizi creata da Navoo, il Solution Provider Qualificato, in relazione alla consulenza di Aetherna; è giusto ricordare che il sistema è stato comunque pensato per venire integrato alla Digital Customer Journey, per la vendita di servizi aggiuntivi (oltre che di prodotti), con differenziazione dell’offerta in relazione all’eventuale iscrizione al programma fedeltà, per una maggiore fidelizzazione del cliente. Nell’idea di accrescere il lavoro e la produttività dello staff, senza appesantirlo ulteriormente.