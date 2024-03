Il colosso sudcoreano Samsung è già a lavoro per ampliare la sua line up di prodotti tecnologici. In particolare, l’azienda sta progettando l’arrivo di un nuovo tablet di fascia media. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy Tab S6 Lite in versione 2024. Il suo debutto ufficiale non dovrebbe essere molto lontano, dato che il noto leaker Roland Quandt ha rivelato sul portale WinFuture design e presunte specifiche tecniche complete. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite , il leaker Roland Quandt rivela design e presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Roland Quandt ha rivelato quello che dovrebbe essere il design definitivo e le presunte specifiche tecniche del nuovo tablet di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024. Il leaker, in particolare, ha pubblicato un apposito articolo sul noto sito web WinFuture.

Osservando le immagini pubblicate sul sito, possiamo notare come Samsung abbia deciso di lasciare il design pressoché invariato rispetto a quello dei precedenti modelli. Non cambia infatti nulla, se non la presenza di qualche colorazione nuova, come la Gold. Anche qui non manca poi il supporto al pennino S Pen di Samsung. I cambiamenti più importanti, tuttavia, saranno ovviamente applicati all’interno del tablet.

Rispetto al precedente modello, infatti, cambierà il processore montato a bordo. Per questa nuova versione, infatti, l’azienda ha deciso di adottare un processore Exynos, ovvero il soc Exynos 1280. Si tratta di un processore sicuramente aggiornato rispetto al passato ed è realizzato con processo produttivo a 5 nm (contro gli 8 nm del precedente modello). Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda la batteria, che sarà sempre da 7040 mah.

Roland Quandt ha infine rivelato quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il prezzo di vendita ufficiale di questo tablet. Nel dettaglio, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 dovrebbe essere distribuito ad un prezzo di 400 euro per la versione solo Wifi. La versione con supporto alla connettività LTE, invece, dovrebbe avere un costo leggermente più alto di 450 euro.