Google continua a rendere la vita degli utenti Android più semplice e conveniente con l’ultimo aggiornamento dell’app Files by Google. Questa volta, l’azienda ha introdotto una funzionalità molto attesa: la possibilità di scansionare documenti e immagini direttamente dall’app stessa.

L’aggiornamento dell’app Files by Google è stato accolto con entusiasmo dagli utenti Android in tutto il mondo. La possibilità di eseguire la scansione di documenti e immagini direttamente dall’app elimina la necessità di dover ricorrere a software di terze parti o ad altre soluzioni complicate.

Google: come funziona il nuovo aggiornamento

Con l’aggiornamento, è stato aggiunto un nuovo pulsante ‘Scan‘ nell’app Files by Google. Basta un semplice tocco su questo pulsante per attivare la fotocamera del telefono e iniziare a scansionare il documento o l’immagine desiderati.

Gli utenti possono quindi allineare il documento secondo le proprie preferenze e eseguire la scansione manualmente o utilizzare la funzione di auto-cattura.

Dopo la scansione, gli utenti hanno a disposizione diverse opzioni di editing, come ritagliare, ruotare, pulire e applicare filtri alle immagini acquisite.

In più, l’app consente di unire più scansioni in un unico documento, rendendo il processo ancora più efficiente e pratico.

Archiviazione e accesso

Una volta completate le operazioni di scansione e editing, il documento viene salvato come PDF e archiviato nella scheda ‘Scanned‘ dell’app Files sotto la sezione ‘Documents‘. Gli utenti possono anche trovare i documenti nella cartella ‘Files by Google/scanned‘ nella memoria del telefono.

Questa caratteristica rende la gestione e l’accesso ai documenti scansionati estremamente semplice e intuitivo.

Inizialmente si pensava che questa nuova funzione fosse disponibile solo per i dispositivi Google Pixel. Ma è stato confermato che è accessibile anche su altri dispositivi, come Nothing Phone 2 e OnePlus Pad. Ciò amplia notevolmente la portata e l’utilità dell’aggiornamento per un numero maggiore di utenti Android.

Insomma, con questa nuova funzionalità di scansione, l’app Files by Google si conferma come uno strumento versatile e indispensabile per la gestione dei file su dispositivi Android. La digitalizzazione e lo stoccaggio dei documenti diventano così più facili e accessibili che mai, consentendo agli utenti di risparmiare tempo e sforzi preziosi nella loro vita quotidiana.