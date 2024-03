Il mondo della telefonia mobile in Italia sta vivendo una fase di rapida evoluzione con l’introduzione del 5G che presto probabilmente verrà accolto anche da Kena mobile.

A tal proposito, nel corso di una recente conferenza stampa di TIM, Andrea Rossini, responsabile del segmento consumer del Gruppo, ha fornito interessanti dettagli sul possibile futuro del secondo brand di TIM, Kena, riguardo alla tecnologia 5G.

Al momento, Kena si posiziona nel mercato come un provider di servizi “no frills“, ovvero senza fronzoli. Si focalizza quindi sull’offrire un’esperienza semplice e conveniente. Attualmente, la rete di Kena supporta fino al 4G LTE, offrendo ai clienti velocità di navigazione massime di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Ma, secondo Rossini, l’offerta potrebbe evolversi in linea con le mutevoli esigenze del mercato.

Il futuro del 5G con Kena: un’opzione possibile

La domanda chiave durante la conferenza è stata se Kena avesse presto offerto l’accesso alla rete 5G, considerando che altri operatori virtuali stanno già iniziando a farlo.

In risposta, Rossini ha sottolineato che l’operatore sarà competitivo nel mercato dei servizi “no frills” e che la sua offerta si adeguerà alle richieste del mercato. Ciò significa che se il mercato si sposterà verso il 5G, anche Kena potrebbe seguirla.

La strategia del suddetto operatore virtuale si basa sull’equilibrio tra domanda e offerta. Se la domanda per il 5G crescerà tra i clienti di Kena, l’azienda potrebbe considerare seriamente di offrire tale servizio. Al momento però, l’operatore virtuale si concentra principalmente sulla fornitura di servizi 4G LTE, garantendo un’esperienza affidabile e conveniente per i suoi utenti.

Potenziali limitazioni e progressi tecnologici

È importante notare che se Kena dovesse offrire il 5G in futuro, potrebbero essere presenti delle limitazioni in termini di velocità. Questo è stato già osservato quando è stata abilitata la rete 4G, con limiti imposti sulla velocità di navigazione. Con l’evoluzione tecnologica e il miglioramento delle infrastrutture però, è possibile che tali limitazioni vengano superate nel tempo.

Insomma, mentre al momento Kena offre servizi fino al 4G LTE, il suo futuro potrebbe essere influenzato dall’evoluzione del mercato verso il 5G. Andrea Rossini di TIM ha indicato che l’azienda sarà pronta a rispondere alle esigenze dei clienti e ad adattare la sua offerta di conseguenza. Pertanto, se il mercato richiederà il 5G, Kena potrebbe essere pronta a soddisfare tale domanda.