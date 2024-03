Il colosso Big G presenta ormai da diversi anni i suoi smartphone di fascia alta, ovvero i Google Pixel. Tuttavia, l’azienda ha anche presentato diversi smartphone per così dire economici e tra questi Google annuncerà a breve anche il nuovo Google Pixel 8a. Tuttavia, sembra che questo smartphone costerà decisamente di più rispetto ai suoi predecessori. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 8a, il nuovo smartphone in arrivo ad un prezzo più alto

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il prossimo mid-range Google Pixel 8a avrà un costo leggermente più alto rispetto a quello del suo predecessore. I rumors e le indiscrezioni parlano infatti di un prezzo di partenza di circa 570 euro. Si tratterebbe quindi di un aumento considerevole. Basti pensare che il precedente modello, ovvero Google Pixel 7a, era stato distribuito sul mercato ad un prezzo di partenza di 500 euro.

Questa versione sarà quella con il taglio di memoria da 128 GB di storage interno. La versione con 256 GB di storage interno, invece, dovrebbe avere un costo ancora più alto pari a 630 euro. Tutto questo è stato rivelato da alcuni rivenditori tedeschi , ma per il momento non abbiamo comunque conferme ufficiali da parte di Google. Sempre secondo quanto riportato in rete, il nuovo smartphone di casa Google sarà inoltre disponibile in diverse colorazioni, tra cui Obsidian, Porcelain, Bay e Mint.

Questo è quello che è emerso in rete in queste ore sul prossimo Google Pixel 8a. Ricordiamo però che fino ad ora sono già emerse diverse informazioni di rilievo. In particolare, sappiamo che anche su questo modello sarà presente un processore di Google. Dovrebbe trattarsi in questo caso del soc Google Tensor G3, il quale dovrebbe essere supportato da almeno 8 GB di memoria RAM. Per il resto, sappiamo che il design sarà in linea con quello dei precedenti modelli. Sul retro troveremo lo stesso modulo fotografico, mentre sul fronte sarà presente un ampio display con un foro centrale e con le cornici simmetriche tra loro.