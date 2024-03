Uno smartphone Realme di ottima qualità è disponibile su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, stiamo parlando di Realme 9, in vendita a meno di 150 euro, ma per pochissimo tempo.

Il dispositivo presenta un ampio display IPS LCD da oltre 6 pollici di diagonale, con refresh rate a 120Hz, ed un processore Qualcomm Snapdragon 695 che, a dispetto di ciò che si potrebbe pensare, raggiunge anche la connessione ad alta velocità e di ultima generazione: il 5G.

Realme 9 5G: lo smartphone che nessuno si aspettava

Lo smartphone del momento è il Realme 9 5G, dispositivo davvero economico, infatti il suo prezzo mediano è stato di soli 157 euro, cifra che già così apparirebbe essere una delle migliori in circolazione, ma che allo stesso tempo è stata ridotta di un ulteriore 6%, in modo da poter arrivare a spendere solamente 146,98 euro (andate su questo link per l’acquisto).

Il comparto fotografico, considerando comunque il prezzo di vendita del prodotto stesso, non risulta essere sottodimensionato, poiché l’utente può arrivare a godere di una fotocamera con intelligenza artificiale da 50 megapixel, un sensore principale che convince sin da subito con prestazioni di ottimo livello in ogni condizione di luce.

L’autonomia complessiva non dovrebbe rappresentare un problema, essendo presente una comoda batteria da 5000mAh, che viene utilizzata sapientemente dal sistema per cercare di estendere al massimo i tempi di utilizzo del consumatore. Nel caso in cui il quantitativo di RAM non fosse sufficiente, ricordiamo essere presente la funzionalità che permette di creare la cosiddetta RAM dinamica, fino ad un massimo di 7GB, tecnologia che sfrutta la ROM per creare una sorta di RAM virtuale, da utilizzare nel momento dell’effettivo bisogno, come ad esempio con l’avvio di applicazioni molto dispendiose.