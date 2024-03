Una splendida offerta Amazon vi attende proprio in questi giorni, l’iRobot Roomba 692 è quasi regalato, infatti il dispositivo risulta essere perfettamente disponibile con uno sconto che raggiunge quasi il 40% sul valore originario di listino.

Dimensionalmente parlando il terminale non presenta differenze sostanziali rispetto alla massa, infatti raggiunge 34 x 34 x 9,5 centimetri, uno spesso tutto sommato accettabile ed in grado di raggiungere le aree più nascoste di tavolini o quant’altro. Ciò è possibile dall’assenza della torretta LiDAR, il che porta il robot aspirapolvere ad essere decisamente più sottile di quanto abbiate immaginato.

Ricevete gratis le offerte Amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al canale Telegram dedicato, dove troverete anche i codici sconto gratis.

Offerta Amazon: piccolo robot aspirapolvere iRobot

Un robot aspirapolvere in promozione è sempre cosa ben accetta dai consumatori, infatti oggi è possibile mettere le mani sull’iRobot Roomba 692, una variante di fascia medio-bassa, che viene commercializzata ad un prezzo consigliato di 299 euro, ma che proprio in questi giorni è stata sapientemente ridotta del 33%, così da riuscire a spendere in finale solamente 199 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

Il robot presenta al proprio interno tanta tecnologia interessante, si parte dal dirt detect, un sistema che permette di riconoscere in automatico il livello di sporcizia della superficie, così da regolare in autonomia la potenza dell’aspirazione. Il controllo avviene direttamente da remoto, tramite l’applicazione mobile dedicata, che sfrutta la connessione del robot direttamente alla rete WiFi di casa (app disponibile sia per Android che per iOS).

Il dispositivo è perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, in questo modo l’utente può controllarlo facilmente con la propria voce, mentre le spazzole multi-superficie riescono a catturare senza problemi qualsiasi cosa, che sia polvere o detriti di grandi dimensioni. La navigazione si affida all’iAdapt, composto da una serie di sensori dislocati su tutta la superficie del prodotto stesso.