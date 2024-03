Il produttore tech Asus sta preparando tutto per l’arrivo ufficiale del suo nuovo smartphone di punta. Uno di questi sarà il prossimo top di gamma Asus Zenfone 11 Ultra, un dispositivo di cui ormai sono emersi numerosi rumors e leaks, segno ormai di un suo debutto imminente sul mercato. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso in rete quello che dovrebbe essere il suo prezzo di vendita ufficiale. Ecco di che si tratta.

Asus Zenfone 11 Ultra, ecco quanto costerà il nuovo top di gamma di Asus

Nel corso delle ultime ore è emerso in rete quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita ufficiale del prossimo top di gamma di casa Asus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Asus Zenfone 11 Ultra. Lo smartphone in questione è stato infatti intercettato in rete su uno store online.

Sullo store in questione è stato quindi riportato il prezzo di vendita, che possiamo quindi considerare quasi ufficiale. Stando a quanto riportato, il nuovo top di gamma di casa Asus sarà distribuito sul mercato nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno ad un prezzo di circa 986 euro. Lo smartphone sarà inoltre distribuito anche nella versione con 16 GB di RAM e con fino a 512 GB di storage interno. Per questa versione, il prezzo salirà a circa 1045 euro al cambio attuale.

A quanto pare il colosso Asus si adeguerà quindi ai prezzi di vendita dei rivali. Dallo store online è poi stato confermato anche il design di questo nuovo smartphone. Sul retro troveremo infatti una backcover molto particolare nella colorazione Blue e in alto a sinistra troveranno posto i vari sensori fotografici. Ricordiamo comunque che questo smartphone sarà davvero al top dal punto di vista tecnico. Come processore, ci sarà infatti il soc Snapdragon 8 Gen 3. Sul fronte sarà invece presente un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici. Il refresh rate salirà fino a 144Hz, mentre il pannello sarà realizzato anche con tecnologia LTPO.