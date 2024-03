COUPON di ben 80 EURO Proiettore WiFi 5Ghz su Amazon

Immergiti in un’esperienza cinematografica senza precedenti direttamente nel comfort del tuo salotto con il Proiettore YABER V10 1080P. Adesso, grazie alla promozione speciale su Amazon e all’applicazione del coupon di 80 euro, puoi accedere a questa incredibile tecnologia a un prezzo ancora più vantaggioso.

Il V10 è un concentrato di tecnologia avanzata, progettato per offrirti un’esperienza di visione straordinaria. Con il suo chip Bluetooth 5.1 bidirezionale e gli altoparlanti surround stereo integrati, puoi collegare facilmente dispositivi audio esterni o utilizzare il proiettore come potente altoparlante per il tuo smartphone. Inoltre, grazie al Wi-Fi 5 GHz ultra veloce, puoi eseguire lo streaming senza ritardi di video, foto e giochi direttamente dal tuo dispositivo mobile, trasformando il tuo salotto in un vero e proprio cinema domestico.

I magici dettagli del proiettore che porterà il cinema nel tuo salotto

Grazie ad una luminosità eccezionale di 9500 Lumen e una risoluzione nativa di 1080P, il V10 offre immagini nitide e dettagliate, con colori vividi e una nitidezza impressionante. La tecnologia YABER 2.0 Smart Engine garantisce una resa visiva superiore, mentre il rapporto di contrasto elevato a 12000:1 ti regala un’immagine ricca di dettagli e profondità. La correzione trapezoidale a 4 punti migliorata consente poi di regolare con precisione l’immagine per ottenere una visione ottimale da qualsiasi angolazione. In più c’è anche la funzione di zoom digitale al 50% che ti dona la possibilità di adattare la dimensione dell’immagine alle tue preferenze senza dover spostare il proiettore.

Dotato di un sistema di raffreddamento avanzato e della capacità di riprodurre documenti direttamente da una chiavetta USB, il proiettore V10 offre una flessibilità e una comodità senza pari. Attraverso la durata della lampada fino a 120.000 ore con la tecnologia SmarEco energetica, potrai goderti lunghe sessioni di visione senza preoccuparti di dover sostituirla frequentemente. Il Proiettore YABER V10 1080P dimostra con le sue tante caratteristiche ideali per trasformare il tuo salotto in un autentico cinema domestico. Corri su Amazon e approfitta della promozione, scopri un nuovo livello di intrattenimento e portalo direttamente a casa tua.