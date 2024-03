Poco X6 Neo, ecco svelati design e specifiche

A quanto pare, vedremo arrivare molto presto un nuovo smartphone del produttore tech Poco. Ci riferiamo in particolare al nuovo Poco X6 Neo e ora sappiamo quando sarà annunciato. In queste ore, infatti, l’azienda ha pubblicato svariati teaser con cui ha rivelato la data del debutto ufficiale di questo nuovo smartphone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco X6 Neo, l’azienda rivela la data del suo debutto ufficiale sul mercato

Nel corso dei prossimi giorni, il produttore tech Poco annuncerà ufficialmente un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco X6 Neo e ora sappiamo quando sarà annunciato grazie ai teaser ufficiali appena pubblicati in rete. Secondo un post pubblicato dall’azienda in queste ore sul social network X, il nuovo device sarà annunciato ufficialmente il prossimo 13 marzo 2024, durante un evento dedicato.

Dal teaser appena pubblicato, è poi possibile notare anche il design di questo smartphone. Osservando attentamente, è possibile notare una certa somiglianza con un altro smartphone a marchio Redmi, ovvero lo scorso Xiaomi Redmi Note 13R Pro. È dunque molto probabile che il nuovo Poco X6 Neo sarà una versione re-branded di questo dispositivo. Se sarà effettivamente così, ci possiamo aspettare le stesse specifiche tecniche. Vi riassumiamo qui di seguito le presunte specifiche tecniche.

Poco X6 Neo – presunte specifiche tecniche

Display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Processore MediaTek Dimensity 6080 con diversi tagli di memoria disponibili

Tripla fotocamera posteriore con un sensore fotografico principale da 108 MP e due ulteriori sensori da 2 MP

Fotocamera anteriore da 16 MP con supporto HDR

Batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 33W

Altro: Wifi ac, GPS, chip NFC per i pagamenti contacless, porta di ricarica USB Type C