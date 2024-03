Gli insegnanti delle scuole medie negli Stati Uniti stanno sperimentando l’uso di Writable, uno strumento di correzione basato su ChatGPT, un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Acquisito lo scorso anno da Houghton Mifflin Harcourt, Writable si propone di semplificare il processo di correzione, offrendo ai docenti la possibilità di risparmiare tempo. Sorgono domande legittime riguardo all’efficacia e alla sicurezza di affidarsi all’IA per operazioni di valutazione così cruciali.

Correzione assistita dall’IA nelle scuole medie

Writable consente agli insegnanti di inviare i compiti degli studenti per l’analisi tramite ChatGPT, il quale fornisce feedback e osservazioni sull’elaborato. È importante notare che il feedback generato dall’IA viene attentamente esaminato dagli insegnanti prima di essere consegnato agli studenti, garantendo così una revisione umana nel processo. L’uso di AI per le valutazioni presenta svantaggi evidenti, come il rischio di scorciatoie da parte degli insegnanti e la possibile perdita di familiarità con gli argomenti dei corsi.

L’uso di strumenti AI basati su cloud come Writable solleva anche questioni sulla privacy degli insegnanti e degli studenti. Nonostante le potenziali preoccupazioni, alcuni sostenitori ritengono che strumenti di correzione basati sull’IA possano liberare tempo prezioso per attività didattiche più creative ed efficaci, un aspetto che potrebbe portare benefici concreti nel contesto educativo.

Un sondaggio recente tra i genitori delle scuole medie negli Stati Uniti ha rivelato opinioni contrastanti sull’uso dell’AI nella valutazione delle prestazioni scolastiche. Se da un lato quasi la metà si mostra aperta all’idea di correzione assistita dall’AI, la maggioranza conserva un netto scetticismo. Questa ambivalenza riflette la complessità e l’importanza del dibattito sulla crescente presenza dell’IA nell’istruzione.

Le questioni etiche dietro Writable

Con prodotti simili come Crowdmark, Gradescope ed EssayGrader già presenti sul mercato, sembra che l‘integrazione di strumenti AI nella correzione possa essere una tendenza in aumento. E’ fondamentale bilanciare l’efficienza offerta da queste tecnologie con una valutazione ponderata dei potenziali rischi e delle questioni etiche e di privacy connesse all’uso dell’IA nell’ambito educativo. La diffusione dell’IA in campo scolastico richiede una riflessione approfondita per garantire un’appropriata gestione di tali strumenti e il rispetto dei principi educativi fondamentali.